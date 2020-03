Włochy: Księgarnie w Belluno dostarczają książki do domu w czasach epidemii

Książki z dostawą do domu - to oferta właścicieli zamkniętych księgarni w Belluno na północy Włoch. Usługę dostarczania lektur księgarze uzgodnili z władzami miejskimi, by pomóc mieszkańcom w dniach przymusowej izolacji z powodu epidemii koronawirusa.

Do 25 marca w całym kraju księgarnie są zamknięte podobnie jak inne sklepy z wyjątkiem spożywczych i supermarketów oraz aptek.

Książki - podkreśla się w Belluno - nie są artykułami pierwszej potrzeby, ale bardzo mogą pomóc wszystkim tym, którzy siedzą w domu w czasie, gdy na mocy rozporządzenia władz znacznie ograniczono możliwość wychodzenia na zewnątrz.

W tym mieście w regionie Wenecja Euganejska uruchomiono specjalny numer telefonu, pod którym można zamówić książki.

"Ćwiczenie i stymulowanie naszego mózgu ma fundamentalne znaczenie, zwłaszcza w tym okresie przymusowej izolacji, a już szczególnie w przypadku osób starszych" - powiedział burmistrz Jacopo Massaro.

Zaznaczył, że szybka dostawa książek z lokalnych księgarni jest ważna także dla uczniów, uczących się w domach z powodu zamknięcia szkół w lutym i odrabiających zadane lekcje, wśród których są lektury.

Książki dowozić będą dostawcy w maseczkach i jednorazowych rękawiczkach. Zaleca się unikania płacenia gotówką i wybieranie zamiast tego transakcji internetowych lub opłaty kartą.