Włochy: Kułeba dla RAI: kiedy skończy się wojna, w pierwszą podróż pojadę do Włoch

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba powiedział telewizji RAI, że kiedy zakończy się wojna, pojedzie najpierw do Włoch, by odwiedzić na południu rodzinę, u której mieszkał jako 13-latek. Trafił do niej, gdy został zaproszony do Włoch po katastrofie w elektrowni atomowej w Czarnobylu.

Po katastrofie w 1986 roku w ówczesnym ZSRR wiele włoskich rodzin i stowarzyszeń przez lata przyjmowało dzieci, które wcześniej mieszkały w rejonie elektrowni. Kułeba, urodzony w mieście Sumy, miał w chwili katastrofy 5 lat. Trafił do miejscowości Atripalda koło Avellino w Kampanii w 1994 roku. Z rodziną, która go gościła, zachował bliskie kontakty.

W wywiadzie dla telewizji RAI szef dyplomacji podkreślił: "Kiedy wojna się skończy, w pierwszą podróż zagraniczną pojadę do Włoch, do Atripaldy, by spotkać tych, których uważam za moją rodzinę". Powiedział, że chce ich "uściskać".

"Uważam te osoby za moją rodzinę i mam wspomnienia, które nie znikną" - wyznał szef ukraińskiego MSZ. Dodał: to "wieczory razem przed telewizorem i kibicowanie Włochom i Roberto Baggio na piłkarskim Mundialu i pizza margherita, którą jedliśmy w pizzerii".

"To życie, do którego chcemy wrócić po tym, gdy zakończy się wojna i ją wygramy" - stwierdził Kułeba.

Z Rzymu Sylwia Wysocka