Włochy: Kultowy kubek z odwołanego świątecznego targu w Bolzano

Rozchwytywanym we Włoszech przedmiotem jest oficjalny kubek 30. edycji świątecznego targu w Bolzano na północy kraju. Został on odwołany, tak jak inne takie jarmarki, z powodu pandemii. Pozostała jego oficjalna pamiątka, którą chcą mieć tysiące ludzi.

Prosty jubileuszowy biały kubek z rysunkiem kolorowych kamieniczek stał się w tym roku kultowy. Wszystkie miały tradycyjnie trafić do stoisk jednego z najbardziej malowniczych i najpiękniejszych targów bożonarodzeniowych w Europie, odwiedzanych zawsze przez tysiące ludzi z całych Włoch i innych krajów.

To w takich kubkach, inaczej udekorowanych z okazji każdej edycji, serwowane jest tam grzane wino. Można je zawsze kupić, także w okolicznych barach.

Przed tegorocznym, wyjątkowo uroczystym według planów targiem na Piazza Walther wyprodukowano 20 tysięcy egzemplarzy. Druga fala pandemii uniemożliwiła jednak organizację słynnego targu. Pozostała szczególna pamiątka; wydarzenia, które się nie odbyło.

Kupcy - właściciele straganów, a także barów zostali z dużą ilością zakupionych kubków. Natychmiast okazało się, że zainteresowanie nimi jest ogromne. Mieszkańcy Bolzano zaczęli je masowo kupować zarówno do kolekcji z poprzednich lat, jak i jako szczególny przedmiot - symbol roku pandemii. Sprzedawane są także w internecie.

Lokalne media podają, że właściciel jednego ze stoisk, który uczestniczył we wszystkich edycjach jarmarku, kupił od producentów tysiąc kubków. Sprzedaje je razem z herbatnikami i w pamiątkowym opakowaniu po to, by zebrane w ten sposób pieniądze przekazać potrzebującym.

Z Rzymu Sylwia Wysocka