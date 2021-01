Włochy: Lasagna w tubce, czyli oryginalny pomysł szefa kuchni z Rzymu

Krem do smarowania o smaku lasagni w tubce - to propozycja szefa kuchni z Rzymu. Autor tego oryginalnego pomysłu, 23-letni Valerio Braschi, wygrał cztery lata temu włoską edycję programu "Masterchef".

"Lasagna 2021" - tak nazywa się to kulinarne dzieło, które - jak się zauważa - z większą dozą fantazji można nazwać potrawą. Powstało w jednej z rzymskich restauracji. Stworzył je kucharz pochodzący z regionu Emilia- Romania, uważanego za kolebkę najlepszej włoskiej kuchni.

Jego pomysł polega na tym, że krem o smaku lasagni, wyciskany z tubki jak pasta do zębów lub farba, podawany jest na "szczoteczce" z makaronu jajecznego do pitnego rosołu z dodatkiem parmezanu. Danie to kończy menu złożone z 10 potraw do degustacji w cenie 100 euro. Wszystko jest już gotowe i czeka tylko na otwarcie restauracji w Wiecznym Mieście, które na razie z powodu restrykcji mogą sprzedawać tylko na wynos i z dostawą do domu.

"Pomysł zrodził się ze wspomnienia z dzieciństwa, gdy rano po Świętach tuż po przebudzeniu sięgałem do lodówki po lasagnę, która została z poprzedniego dnia. Zwyczaj ten zachowałem do dzisiaj" - wyjaśnił Valerio Braschi.

Pięć lat temu szef kuchni z Bolonii Massimiliano Poggi wprowadził do menu w swoim lokalu tortellini w tubce, czyli krem o smaku nadzienia specjału z tego miasta, którym można było posmarować słone ptysie.

Z Rzymu Sylwia Wysocka