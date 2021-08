Włochy: Ławrow: jesteśmy gotowi zaangażować się na rzecz normalizacji w Afganistanie

Rosja jest gotowa zaangażować się na rzecz normalizacji sytuacji w Afganistanie - oświadczył w piątek w Rzymie szef MSZ Siergiej Ławrow po rozmowach z premierem Włoch Mario Draghim i ministrem spraw zagranicznych Luigim Di Maio. Podkreślił, że priorytetowa jest kwestia bezpieczeństwa.

Na konferencji prasowej z Di Maio szef rosyjskiego MSZ powiedział, że Moskwa uważa za priorytet zapewnienie bezpieczeństwa swoim południowym granicom w związku z kryzysem afgańskim.

"Pozostaliśmy w kontakcie ze wszystkimi stronami w tych latach w Afganistanie, także z talibami. Ale kiedy nie osiąga się rezultatów przy stole negocjacyjnym, konflikty odnawiają się i to zdarzyło się w Afganistanie" - wyjaśnił Ławrow.

"Chcemy zrozumieć, jaką rolę może odegrać teraz Rosja według naszych partnerów, co może dodać szczyt G20 w obecnej sytuacji" - dodał szef dyplomacji. Tak odniósł się do propozycji przewodniczących grupie G20 Włoch, by zorganizować pilny nadzwyczajny szczyt tego gremium na temat Afganistanu. "Obiecano nam dokument w tej sprawie" - poinformował Ławrow.

Włoski minister spraw zagranicznych podkreślił w obecności swego rosyjskiego odpowiednika, że władze w Rzymie, planując nadzwyczajny szczyt G20, liczą na współpracę z Rosją.

"Konieczna jest ścisła międzynarodowa koordynacja" w sprawie Afganistanu, a w tym kontekście "dialog z Rosją jest niezbędny" - mówił Di Maio. Rosja - zaznaczył - odgrywa fundamentalną rolę.

Relacjonując swoją rozmowę z rosyjskim ministrem, Di Maio poinformował dziennikarzy, że w jej trakcie powtórnie wyraził zaniepokojenie Włoch sprawą uwięzionego antykremlowskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego i zaapelował o zastosowanie "legalnych gwarancji, przestrzegając w pełni podstawowych praw".

"Równie ważne jest dla nas przypominanie Moskwie o jej decydującej roli w doprowadzeniu do rozwiązania kryzysu ukraińskiego" - dodał Di Maio. Położył nacisk na kluczowe znaczenie porozumień z Mińska.

W komunikacie wydanym w Rzymie po wcześniejszej rozmowie Ławrowa z włoskim premierem Draghim poinformowano, że tematem dyskusji były priorytetowe cele dotyczące Afganistanu: zapewnienie stabilizacji i bezpieczeństwa w kraju oraz w regionie, rozwiązanie kryzysu humanitarnego i czuwanie nad przestrzeganiem praw człowieka, zwłaszcza kobiet.

Z Rzymu Sylwia Wysocka