Włochy: Lekarze i pielęgniarze z Kuby przybędą z pomocą do miasta Crema

65 lekarzy i pielęgniarzy z Kuby przybędzie do miasta Crema w Lombardii, dotkniętej epidemią koronawirusa - zapowiedziały w czwartek tamtejsze władze. To eksperci, którzy walczyli z epidemią eboli, a zatem mają doświadczenie w dziedzinie chorób wirusowych.

Kubańscy specjaliści przylecą do Mediolanu w sobotę - ogłosił szef wydziału do spraw socjalnych we władzach regionalnych Giulio Gallera. Jak wyjaśnił, ta "brygada" medyczna wzmocni służbę zdrowia w mieście Crema na północy Włoch, gdzie panuje szczególnie trudna sytuacja.

Kubańczycy mają zostać skierowani m.in. do powstającego tam wojskowego szpitala polowego, w którym leczone będą osoby z Covid-19.

W wielu szpitalach Lombardii brakuje miejsc na oddziałach zakaźnych, a także personelu. Zakażonych jest tam kilkuset pracowników służby zdrowia.