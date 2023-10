Włochy: Licealista stworzył sztuczny język i opublikował jego słownik

Valenx - tak nazywa się sztuczny język, który stworzył 16-letni licealista z okolic Florencji. Opracował też słownik złożony z 3 tysięcy słów i właśnie go opublikował.

Giulio Ferrarese jest uczniem trzeciej klasy liceum o profilu nauk ścisłych. Chce zostać fizykiem-teoretykiem, ale drugą jego pasją jest lingwistyka i sztuka kreowania sztucznych języków.

Włoski nastolatek podąża śladami słynnego twórcy sztucznych języków J.R.R. Tolkiena, autora "Władcy pierścieni"; wymyślił ich już kilkanaście. Wzorem dla niego jest też Ludwik Zamenhof, twórca esperanto.

W przypadku Giulio pomysł zrodził się z ciekawości i po tym, gdy przestudiował główne systemy językowe na świecie oraz różne sposoby komunikowania.

"Bardzo ciekawe jest to, jak różne są języki i jak rozwijają się także dzięki kulturze narodu. Mój język, który nazywa się Valenx, czyli język książek, powstał dla zabawy, ale jest też tak pomyślany, by był bardzo racjonalny i by jednocześnie ładnie brzmiał dzięki wykorzystaniu niektórych samogłosek i spółgłosek o egzotycznej inspiracji"- wyjaśnił licealista.

Jego język jest kompletny; ma gramatykę, w tym deklinację, fonetykę i cały słownik.

Młody autor opracował także typ zdania w języku Valenx: podmiot występuje przed orzeczeniem, a dopełnienie na końcu.

Oto przykład zdania z opublikowanego słownika: Ye dir 'te nanas ye ith kou- ut ( Idę wziąć rzeczy, które zapomniałem)

