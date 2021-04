Włochy: Liczba zaszczepionych przeciw Covid-19 przekroczyła 15 mln

15 mln przekroczyła we Włoszech w niedzielę liczba osób zaszczepionych przeciwko Covid-19, co oznacza, że co czwarty mieszkaniec kraju otrzymał przynajmniej jedną dawkę. Rząd poinformował, że po dwóch dawkach szczepionki jest 4,4 mln osób.

Regiony wykorzystały dotąd 87 proc. wszystkich dostaw.

Minister zdrowia Roberto Speranza powiedział w telewizji RAI: "Weszliśmy w nową fazę kampanii szczepień; w trzy dni podano milion dawek".

Szefowa resortu do spraw polityki regionalnej Mariastella Gelmini oświadczyła zaś w wywiadzie radiowym, że przy obecnym tempie szczepień zbiorowa odporność w kraju zostanie osiągnięta między sierpniem a wrześniem.

"Celem jest wykonywanie między 450 tys., a pół miliona szczepień dziennie pod koniec kwietnia" - wyjaśniła.

W tej chwili liczba ta sięga 350 tys.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że minionej doby na Covid-19 zmarło 251 osób i wykryto 12694 zakażeń koronawirusem w 230 tys. testów.

We Włoszech od początku pandemii zmarło 116 927 osób.

Liczba potwierdzonych przypadków koronawirusa wynosi ponad 3,7 mln; wyleczonych jest 3,2 mln.

Z Rzymu Sylwia Wysocka