Włochy: Liczba zmarłych od początku pandemii przekroczyła 120 tysięcy

120 tysięcy przekroczyła we Włoszech liczba zmarłych w związku z Covid-19 od początku pandemii - to oficjalne dane ministerstwa zdrowia, ogłoszone w środę. Ostatniej doby odnotowano 344 zgony i 13 385 nowych zakażeń koronawirusem.

Bilans zmarłych we Włoszech, oficjalnie wynoszący 120 256 jest najwyższy w Unii Europejskiej.

Od wtorku wykonano 336 tysięcy testów; 4 procent z nich dało wynik pozytywny.

Liczba potwierdzonych przypadków koronawirusa zbliża się do 4 milionów. Wyleczono dotąd 3,4 mln osób, w tym ostatniego dnia 18 tysięcy.

Obecnie zakażonych jest około 442 tysięcy.

Poprawia się sytuacja w szpitalach. Liczba hospitalizowanych chorych na Covid-19 na zwyczajnych oddziałach spadła poniżej 20 tysięcy; o ponad 450 jednego dnia. Na intensywnej terapii jest 2711 osób.

Największa dotąd od początku kampanii szczepień dostawa preparatów rozsyłana jest do regionów; to 2,2 miliona dawek firmy Pfizer - ogłosił urząd komisarza do spraw pandemii. Szczepionki trafią do ponad 200 punktów w całym kraju.

Z Rzymu Sylwia Wysocka