Włochy: Liderzy wspólnot żydowskich zaniepokojeni klimatem nietolerancji i antysemityzmu

Liderzy wspólnot żydowskich we Włoszech wyrazili w poniedziałek zaniepokojenie klimatem nietolerancji i antysemityzmu oraz hasłami, wznoszonymi podczas propalestyńskich manifestacji, odbywających się w tym kraju.

W oświadczeniu, przytoczonym przez media, prezes związku włoskich wspólnot żydowskich Noemi Di Segni podkreśliła: "Jesteśmy zaniepokojeni i świadomi ryzyka rosnącego klimatu nietolerancji, antysemickimi hasłami podczas licznych manifestacji w różnych włoskich miastach, a także zdjęciem flagi Izraela".

Ten ostatni incydent miał w miejsce w sobotę w Rzymie, gdy uczestnicy propalestyńskiej manifestacji usunęli izraelską flagę, stojącą przed siedzibą Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO).

Prezes związku zapewniła zarazem: "Kontynuujemy spokojnie życie żydowskie we wszystkich naszych instytucjach, z pełnym zaufaniem, we współpracy z rządem i siłami porządkowymi, jak zawsze miało to miejsce".

Przewodniczący rzymskiej wspólnoty żydowskiej Victor Fadlun odniósł się do antyizraelskich zamieszek w Machaczkale w Dagestanie. Jak stwierdził, jest poruszony "atakiem na lotnisko w Dagestanie i polowaniem na Żydów w samolotach, hotelach i autobusach".

"To przypomina nam straszliwy rozdział historii, który wydawał się przezwyciężony. Wspólnota żydowska w Rzymie jest słusznie zaniepokojona" - powiedział Fadlun w rozmowie z Ansą.

Dodał: "Obserwujemy rosnący klimat nietolerancji z akcentami i hasłami antysemickimi, które niestety usłyszeliśmy w tych dniach na nowo po wielu latach także na niektórych włoskich placach".

"Jest antysemityzm, neguje się prawo Izraela do istnienia" - podkreślił lider wspólnoty żydowskiej z Wiecznego Miasta.

