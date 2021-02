Włochy: Literackie wsparcie w czasie epidemii: bajki i opowieści przez telefon

Bajka dla dziecka, pełna wspomnień opowieść dla osób starszych, które cierpią z powodu samotności - taką telefoniczną pomoc oferują władze Genui na północy Włoch. Z miejskimi bibliotekami uruchomiły bezpłatny numer, pod którym można poprosić o takie wsparcie.

Legendy, bajki, opowieści, których można wysłuchać przez telefon, mają wspólny temat: Genua i Liguria, czyli region, w którym leży to miasto.

Osoby chore, samotne, przebywające na kwarantannie lub mające dzieci, dla których potrzebują nowych atrakcji, mogą zadzwonić i wybrać to, czego chcą posłuchać. Teksty czytają wolontariusze z bibliotek. W ten sposób pomagają uporać się z izolacją szczególnie dotkliwą w czasach epidemii.

Każda osoba dzwoniąca ma zapewniony kwadrans lektury.

Oferta jest na tyle szeroka, że można też wybrać interpretację w dialekcie genueńskim.

To, jak się zauważa, współczesne nawiązanie do znanego wszystkim Włochom "Dekamerona" Giovanniego Boccaccia, często przywoływanego podczas obecnej epidemii. Dzieło renesansowego pisarza to zbiór historii opowiadanych sobie przez grupę mieszkańców Florencji, którzy schronili się za miastem przed zarazą.

Mieszkańcy Genui, aby wysłuchać takiej historii, muszą zadzwonić.

Przedstawiciele władz miejskich podkreślają, że inicjatywa ta jest okazją do odkrycia opowiadań i wspomnień związanych z tamtymi stronami. A Genua, przypomina się, ma nadzwyczaj ciekawą i bogatą historię; począwszy od starożytności, przez czasy Krzysztofa Kolumba i królestwa.

"To piękny pomysł, który pozwoli zanieść tradycje i dzieje naszego miasta do domów genueńczyków. W tym trudnym momencie chcemy im podarować chwile wytchnienia" - powiedziała szefowa wydziału do spraw kultury w magistracie Barbara Grosso.