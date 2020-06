Włochy: Lokale wyborcze nie w szkołach - propozycja przed jesiennymi wyborami

We Włoszech trwa dyskusja na temat sposobu organizacji przełożonych na jesień z powodu epidemii wyborów samorządowych i referendum w sprawie zmniejszenia liczby parlamentarzystów. Pojawił się postulat, by nie urządzać lokali wyborczych w szkołach.

Niepokój szefów władz kilku regionów budzi to, że początek nowego roku szkolnego, przewidziany na 14 września zbiegnie się w czasie z wyborami, które odbędą się według planów 20 września. To oznaczałoby zaś konieczność zamknięcia szkół na kilka dni, by przygotować lokale wyborcze, przeprowadzić wybory, policzyć głosy, a potem zdezynfekować szkolne pomieszczenia.

Do takiego przerwania pracy szkół doszłoby w szczególnym momencie, czyli tuż po ich ponownym otwarciu po epidemii koronawirusa, w wyniku której przez trzy miesiące uczniowie we Włoszech uczyli się w domach.

"Rząd proponuje otworzyć szkoły 14 września, a trzy dni później znów je zamknąć w związku z wyborami w dniu 20 września i następnie otworzyć je znów po dwóch dniach pracy komisji wyborczych i nie wiadomo, ilu dniach dezynfekcji" - powiedział krytykując ten pomysł szef władz regionu Liguria Giovanni Toti. "Jeszcze gorzej - dodał - będzie w przypadku tych gmin, w których odbędzie się też druga tura wyborów".

Podczas gdy parlament pracuje nad ustawą w sprawie organizacji wyborów w siedmiu regionach, w niektórych gminach i referendum w całym kraju, szef współrządzącej centrolewicowej Partii Demokratycznej Nicola Zingaretti zaproponował, by nie urządzać głosowania w szkołach.

"Znajdźmy inne rozwiązanie" - zaapelował do rządu Zingaretti, który jest przewodniczącym stołecznego regionu Lacjum. Jego zdaniem lokale powinny być umiejscowione na przykład w salach sportowych. Chodzi o to, podkreślił, by nie doszło do przerywania nauki.

Zdaniem szefa centrolewicy możliwe jest zawarcie porozumienia w tej sprawie z burmistrzami i administracją rządową.

Także inni politycy Partii Demokratycznej podkreślają, że po zamknięciu szkół na trzy miesiące konieczne jest znalezienie innych miejsc na przeprowadzenie głosowania.

"Możemy głosować w specjalnie przygotowanych altanach, w urzędach, gdzie trwa jeszcze praca zdalna, w placówkach pocztowych, w koszarach, jak robi się to w Europie" - oświadczyła Camilla Sgambato, odpowiedzialna w ugrupowaniu za kwestie oświaty.

Premier Giuseppe Conte komentując apel o wyprowadzenie wyborów z budynków szkolnych, stwierdził, że to "dobry pomysł".

Wybory władz regionalnych odbędą się na jesieni w Dolinie Aosty, Kampanii, Ligurii, Marche, Apulii, Toskanii i Wenecji Euganejskiej.

Z Rzymu Sylwia Wysocka