Włochy: Lotnisko w Katanii na Sycylii zamknięte z powodu aktywności Etny

Z powodu nowej aktywności wulkanu Etna na Sycylii lotnisko w Katanii zostało zamknięte do poniedziałku do godziny 9 rano lub też do zakończenia obecnej erupcji - poinformowała w niedzielę dyrekcja portu lotniczego. Pasażerowie zostali poproszeni o sprawdzenie statusu swojego lotu.

Ruch samolotów został zawieszony po tym, gdy płyta lotniska pokryła się warstwą pyłu wulkanicznego. Komunikacja będzie wznowiona, gdy przywrócone zostaną warunki bezpieczeństwa - wyjaśniono.

Eksperci z włoskiego Instytutu Geofizyki i Wulkanologii podkreślili, że obserwację aktywności wulkanu utrudniają chmury deszczowe w tym rejonie.