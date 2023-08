Włochy: Lotnisko w Katanii zamknięte do wtorku rano z powodu aktywności Etny

Do wtorku do godziny 6 rano zamknięte będzie lotnisko w Katanii na Sycylii z powodu aktywności wulkanu Etna - to najnowszy komunikat dyrekcji portu lotniczego. Początkowo planowano wznowienie lotów w poniedziałek o godzinie 20. Pasażerowie proszeni są o kontakt z liniami lotniczymi po informacje na temat ich lotów.

Do paraliżu w Katanii z powodu opadającego pyłu wulkanicznego doszło w okresie szczytu wakacyjnych wyjazdów w związku z wtorkowym świętem Ferragosto i po tym, gdy lotnisko to było długo w dużej części zamknięte po lipcowym pożarze.

Katania obsługuje istotną część połączeń z całego świata na Sycylię. Tegoroczny sierpień upływa pod znakiem masowego napływu turystów.

Planowane do tego miasta loty są kierowane do Palermo i Comiso.