Włochy: Luca Franchetti Pardo nowym ambasadorem w Polsce

Luca Franchetti Pardo objął w poniedziałek stanowisko ambasadora Włoch w Polsce - podało Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Rzymie. Zastąpi on Aldo Amatiego, który zakończył misję w zeszłym roku.

Nowy włoski ambasador w Warszawie urodził się w 1961 roku Waszyngtonie. We włoskiej dyplomacji pracuje od 1989 roku.

Pracował między innymi w placówkach w Egipcie, Austrii, w Izraelu, w USA, w stałym przedstawicielstwie przy Radzie Północnoatlantyckiej w Brukseli i stałym przedstawicielstwie przy Unii Europejskiej.

We włoskim MSZ zatrudniony był w dyrekcji generalnej do spraw państw Europy, a od 2020 roku w dyrekcji generalnej do spraw politycznych i bezpieczeństwa.