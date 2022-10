Włochy: Macron: nie pozwólmy, aby pokój został pojmany przez rosyjską władzę

"Nie pozwólmy na to, aby pokój został dziś pojmany przez rosyjską władzę" - oświadczył prezydent Francji Emmanuel Macron w Rzymie w niedzielę na forum spotkania międzyreligijnego w intencji pokoju. "Pokój nie może być uświęceniem prawa silniejszego ani zawieszeniem broni, które usankcjonowałoby obecny stan rzeczy" - dodał.

W przemówieniu na spotkaniu zorganizowanym przez rzymską Wspólnotę Sant'Egidio (Świętego Idziego) Macron powiedział: "Mówimy o pokoju, o tym wołaniu o pokój w czasie, gdy Ukraińcy i Ukrainki walczą, by stawić opór, by bronić swojej godności, by chronić swoje granice i suwerenność".

Prezydent Francji wyraził opinię, że "pokój jest możliwy". "To ten pokój, o którym zdecydują Ukraińcy i który uszanuje prawa suwerennego narodu" - wskazał.

Jak dodał, "Rosja odizolowała się od reszty świata", w czym jego zdaniem pomogła pandemia. W rezultacie tej izolacji Rosja uznała, że ma wrogów - zaznaczył Macron.

"Nie jestem przekonany, że to jest wojna całego narodu rosyjskiego" - stwierdził francuski przywódca. Wyraził opinię, że "należy rozmawiać z narodem rosyjskim, przemawiać do sumień".