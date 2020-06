Włochy: Maseczka z satyny pokryta złotem trafi na dobroczynną licytację

Szewc z Turynu na północy Włoch, który zasłynął jako twórca złotego obuwia dla szejków, uszył maseczkę ochronną z satyny pokrytej warstwą złota. Zapowiedział, że wystawi ją na aukcję, a pieniądze z jej sprzedaży przekaże fundacji turyńskiego szpitala.

Złota maseczka, którą uszył Antonio Vietri, ma wartość, jak sam mówi, około tysiąca euro.

Szewc ma nadzieję, że na dobroczynnej aukcji zostanie wylicytowana za nią wysoka suma, która zasili konto fundacji szpitala dziecięcego Regina Margherita. Na maseczce widnieje rysunek architektonicznego symbolu miasta, czyli budynku Mole Antonelliana i napis: "Turyn 2020".

Ta maseczka - wyjaśnił "złoty szewc" - to "symboliczny sposób, by wyrazić uznanie lekarzom, którzy w tych miesiącach poświęcali się, by ratować życie tylu ludzi, także naszych krewnych i przyjaciół".

Vietri, który dwa lata temu uszył parę butów udekorowaną złotem i kamieniami szlachetnymi o rekordowej wartości 20 milionów euro, w czasach pandemii zaczął, tak jak wielu przedstawicieli świata mody, produkować maseczki; zwyczajne, nie - pozłacane.