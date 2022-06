Włochy: Maseczkowy chaos przed maturami i wygaśnięciem kolejnych przepisów

We Włoszech zapanowały niepewność i chaos, dotyczący maseczek. 15 czerwca wygasną przepisy, nakazujące ich noszenie w kinach, teatrach, salach koncertowych i wszystkich środkach transportu. Pojawiły się wątpliwości przed maturami i niedzielnym referendum oraz wyborami lokalnymi.

Największe emocje budzi kwestia maseczek na maturach, które rozpoczną się 22 czerwca. Ministerstwo Zdrowia wprowadziło wymóg maseczek w oświacie do końca roku szkolnego. Wakacje w większości regionów już się rozpoczęły. W sprawie egzaminu dojrzałości nie ma jednoznacznych przepisów, a z każdym dniem nasilają się apele o to, by maturzyści nie musieli zakrywać ust i nosa.

Stowarzyszenie dyrektorów szkół jest za tym, aby na egzaminach pisemnych maseczka była obowiązkowa, a podczas ustnych maturzysta mógł ją zdjąć w chwili, gdy zacznie odpowiadać na pytania. Z kolei minister oświaty Patrizio Bianchi uważa, że decyzję w tej sprawie powinni podjąć przewodniczący komisji egzaminacyjnych. Przeciwni takiemu rozwiązaniu są dyrektorzy szkół, którzy odpowiadają, że oczekują jasnych reguł. Czy będzie ministerialny dekret w tej sprawie- nie wyjaśniono.

Nie wiadomo też, czy będą nowe zasady po tym, gdy 15 czerwca przestanie obowiązywać nakaz noszenia maseczek w ostatnich miejscach we Włoszech, w tym w kinach, teatrach i na zamkniętych imprezach muzycznych i sportowych. Nie wyklucza się, że wymóg ten zostanie utrzymany jednak w środkach komunikacji, gdzie obecnie trzeba mieć model Ffp2.

Minister zdrowia Roberto Speranza oświadczył w czwartek, że sprawa ta jest omawiana i podkreślił, że pandemia jeszcze się nie skończyła.

Przed niedzielnym referendum w sprawie reformy wymiaru sprawiedliwości i wyborami samorządowymi w prawie tysiącu gmin MSW ogłosiło, że w lokalach wyborczych maseczki są "silnie rekomendowane". Decyzję tę już zaskarżyła prawicowa koalicyjna Liga Matteo Salviniego.

Polityk ten protestuje również przeciwko pomysłowi maseczek w szkołach i na maturach. "To tortury, dosyć znęcania się" - stwierdził.

Minionej doby we Włoszech zanotowano 84 zgony na Covid-19 i ponad 23 tysiące zakażeń. Stale spada liczba hospitalizacji.

Z Rzymu Sylwia Wysocka