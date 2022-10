Włochy: Masowy powrót turystów do Neapolu

Turyści masowo wrócili do Neapolu i okolic - informuje tamtejsza branża turystyczna. Mimo że zakończył się sezon wakacyjny, Włosi i przybysze z wielu krajów cały czas przyjeżdżają do miasta pod Wezuwiuszem. Zwiedzaniu sprzyja letnia pogoda.

Padają rekordy obecności turystów; ich liczby przyprawiają o zawrót głowy- odnotowuje neapolitański dziennik "Il Mattino".

Przytacza słowa jednego z tamtejszych restauratorów Giuseppe Celio, który stwierdził: "Nie wiemy, komu mamy za to dziękować, ale to, co się teraz dzieje, ożywia cały nasz sektor usług". Podkreślił, że branża potrzebowała tego jak tlenu.

Gazeta zaznacza, że właściciele hoteli i lokali gastronomicznych mogą nareszcie odetchnąć z ulgą po długim kryzysie z powodu restrykcji antypandemicznych. Wszyscy mówią o niekończącej się fali turystów, którzy odwiedzają całe miasto, a nie tylko kilka wybranych rejonów rekomendowanych w przewodnikach.

Jednym z najbardziej obleganych miejsc pozostają wąskie uliczki historycznego centrum, pełne spektakularnych murali. Tłumy są na ulicy San Gregorio Armeno, słynącej z pracowni mistrzów sztuki szopkarskiej.

W witrynach widać oprócz tradycyjnych figurek do szopek, także statuetki popularnych obecnie postaci. Największe zainteresowanie wywołują figurki przedstawiające zwyciężczynię wrześniowych wyborów parlamentarnych we Włoszech, kandydatkę na premiera Giorgię Meloni.