Włochy: Medal dla seniora, który postanowił oddać swoją szczepionkę matce niepełnosprawnego

91-letni mieszkaniec włoskiego miasta Carrara został odznaczony w sobotę przez prezydenta Sergio Mattarellę za altruizm, jakim wykazał się na początku tego roku, gdy swoją dawkę szczepionki przeciwko Covid-19 postanowił oddać matce niepełnosprawnego 22-latka.

Emerytowany przedsiębiorca z Toskanii Giancarlo Dell'Amico na początku kampanii szczepień, skierowanej do osób starszych, uznał, że bardziej niż on szczepionki potrzebuje matka niepełnosprawnego mężczyzny, by mogła dalej się nim opiekować i go nie zarazić.

Tak zaregował w lutym, gdy 50-letnia kobieta o imieniu Cinzia zaapelowała na łamach dziennika "La Nazione" o to, by do kategorii osób uprawnionych do szczepienia w pierwszej kolejności dodać bliskich ludzi niepełnosprawnych, którzy się nimi opiekują.

Wtedy Dell'Amico skontaktował się ze służbą zdrowia i wyjaśnił, że postanowił ustąpić kobiecie swoje miejsce na szczepienie. Napotkał jednak na biurokratyczne przeszkody, bo wtedy przepisy regulujące zasady szczepienia przeciwko Covid-19 nie przewidywały objęcia nimi innych osób oprócz seniorów i personelu medycznego.

"Poruszyłem niebo i ziemię, bo chciałem zwrócić uwagę na osoby zapomniane. Uważałem za coś strasznego to, że niektórzy zostali wykluczeni" - wyjaśnił, cytowany przez Ansę. Dodał, że uznał też wtedy, że swoje życie już przeżył.

Jego zabiegi przyniosły potem rezultat; region Toskania rozszerzył kategorię osób uprawnionych do szczepienia o bliskich i opiekunów chorych i niepełnosprawnych.

Kiedy zaraz po tym geście seniora pojawiły się apele o jego odznaczenie za odwagę, mówił, że nie uważa się za bohatera; jeśli w ogóle, dodał, to za osobę "szczodrą".

"Spotkaliśmy się ze zrozumieniem. Cinzia i ja zostaliśmy zaszczepieni tego samego dnia 4 marca w Carrarze; ona kwadrans przede mną" - wyjaśnił senior odznaczony przez prezydenta medalem za zasługi wraz z innymi osobami wyróżnionymi za obywatelską i bohaterską postawę.

Wyjawił, że poznał syna kobiety i traktuje go jak swego wnuka.

Z Rzymu Sylwia Wysocka