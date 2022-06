Włochy: Media: historyczna wizyta liderów krajów UE w Kijowie

Historyczna wizyta - tak największe włoskie media podsumowują podróż premiera Mario Draghiego, prezydenta Francji Emmanuela Macrona i kanclerza Niemiec Olafa Scholza do Kijowa. W stolicy Ukrainy dołączył do nich prezydent Rumunii Klaus Iohannis.

Dziennik "La Stampa", który pierwszy podał kilka dni wcześniej dokładny termin wizyty trzech liderów krajów-założycieli UE, dokładnie relacjonował każdy etap podróży, łącznie z lądowaniem rządowych samolotów w Rzeszowie i odjazdem ich pociągu z Medyki.

"To była wizyta historyczna i oczekiwana od dłuższego czasu" - podkreśliła turyńska gazeta na swojej stronie internetowej. Dziennik zwrócił uwagę na głęboką symboliczną wymowę tego, że Draghi, Macron i Scholz po przyjeździe do Kijowa w czwartek rano, jeszcze przed spotkaniem z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim, najpierw udali się do zniszczonego Irpienia, miejsca zaciekłych walk i dokonanej przez Rosjan masakry ludności cywilnej, odbitego następnie przez wojska ukraińskie.

Przytacza się słowa premiera Draghiego, który stojąc przed zniszczonymi budynkami, mówił tam przedstawicielom lokalnych władz: "Świat jest po waszej stronie" i zapewniał o podziwie dla narodu ukraińskiego.

Ansa odnotowuje, że szef włoskiego rządu z uznaniem mówił o tym, że w miejscu, gdzie zniszczone zostały także przedszkola i place zabaw dla dzieci, już rozpoczęła się odbudowa.

Włoska agencja zwraca uwagę na zgodne poparcie liderów "trzech głównych państw Unii" dla statusu kandydata do UE dla Ukrainy, ale i na to, że Draghi zastrzegł, że kraj ten ma przed sobą długą drogę do przebycia, "nie tylko jeden krok", jak stwierdził.

Wśród najważniejszych celów podróży Ansa wymienia wysiłki na rzecz rozwiązania kryzysu żywnościowego w konsekwencji blokady eksportu ukraińskiego zboża. Przytacza słowa Draghiego, który zarzucił Rosji "wykorzystywanie w celach politycznych gazu, a także zboża".

Trzej liderzy otrzymali podziękowania od Zełenskiego, który z kolei został zaproszony na szczyt G7 w Niemczech - relacjonuje agencja.

Telewizja RAI określiła wspólną wizytę przywódców na Ukrainie jako "przełomowy moment".

"La Repubblica" pisze o zawiezionym przez nich do Kijowa "przekazie jedności" w potępieniu rosyjskiej agresji i sprawie sankcji na Moskwę oraz pomocy dla Ukrainy.

Ekonomiczny dziennik "Il Sole-24 Ore" kładzie nacisk na konstatację Draghiego, który przyznał, że na razie nie widać "marginesu" nadziei na pokój.

W telewizyjnych relacjach wskazuje się także na polityczne znaczenie faktu, że do dwóch "głównych rozgrywających" w UE liderów Francji i Niemiec dołączył premier Włoch, co świadczy ich zdaniem o znacznym wzroście pozycji Rzymu w europejskiej polityce.

Z Rzymu Sylwia Wysocka