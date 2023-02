Włochy: Media: Joe Biden mówił o wolności i o tym, że trzeba powstrzymać tyrana

Prezydent USA Joe Biden wygłosił w Warszawie przemówienie z przesłaniem dla sojuszników, Władimira Putina i dla Ameryki - podkreśla włoska prasa w środę. Może, jak się zauważa, nie była to mowa godna Cycerona, ale Biden wskazał wyraźnie: „my jesteśmy za wolnością, trzeba powstrzymać tyrana”. Odnotowano sugestywną scenerię, w jakiej przemawiał prezydent.

Publicysta dziennika "La Repubblica" podsumowując wystąpienie amerykańskiego przywódcy, napisał: "wezwał partnerów NATO do jedności, zdemontował propagandę Moskwy i dał też sygnał w sprawie swojej kandydatury" w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. Przytoczył słowa Bidena: "Rosja nigdy nie wygra na Ukrainie" i ocenił, że jego przemówienie w Polsce to niemal natychmiastowa odpowiedź na retorykę z wcześniejszego o kilka godzin wystąpienia Putina, "pełnego kłamstw".

Rzymska gazeta w relacji z Warszawy tak interpretuje wymowę słów prezydenta USA: "Z jednej strony jest tyran- kłamca, gotów popełniać zbrodnie przeciwko ludzkości, by zaspokoić swoja żądzę ziemi i władzy; z drugiej są osoby , które kochają wolność i demokrację na całym świecie i są zaangażowane w epokową próbę, by bronić systemu wychwalającego życie, a nie je miażdżyć".

"Joe Biden nie zostanie mówcą, który pokonałby Cycerona, ale sposób, w jaki przedstawił w Warszawie warunki trwającego wyzwania dla przyszłości ludzkości, wymaga od wszystkich rachunku sumienia i wyboru, po której stać stronie"- ocenia "La Repubblica".

W komentarzu redakcyjnym podkreśla, że wtorkowe przemówienia prezydentów USA i Rosji ukazały dwie różne wizje świata; "to wolność Joe Biden kontra strach Władimira Putina".

Według "Corriere della Sera" w przemówieniu przywódcy USA była "wolność, opór i brak negocjacji" z Putinem.

"Prezydent przedstawił się jako ostatni gwarant wolności i wartości Zachodu w obliczu gróźb Putina. Obiecał, że nie zabraknie ze strony krajów demokratycznych wsparcia dla Ukrainy. A w jego słowach nie było śladu możliwości negocjacji"- stwierdza się w relacji z Polski.

Największa włoska gazeta opisuje, że był to "wieczór pełen symboli i deklaracji", których kulminacją były dwa momenty: wejście Joe Bidena przy dźwiękach piosenki "You give me freedom"( Dajesz mi wolność) oraz scena, gdy przykląkł koło dzieci z polskimi, ukraińskimi i amerykańskimi chorągiewkami.

"Czy było zbyt dużo retoryki? Być może. Ale trudno było przedstawić coś sterylnego, analitycznego w takim dniu, jak ten"- zaznacza, przypominając, że prezydent wrócił z Kijowa.

Według mediolańskiego dziennika Biden jest świadom "ryzyka zmęczenia" wojną wśród opinii publicznej państw zachodnich. "Ale deklaruje zobowiązanie: wsparcie dla Ukrainy będzie kontynuowane, front demokracji nie ulegnie zmęczeniu, bo nie ma innego wyjścia, gdyż stawka w grze jest kluczowa"- podsumowuje się w komentarzu.

Stacja informacyjna Sky Tg24 położyła nacisk na znaczenie słów Bidena na temat 5. artykułu Traktatu NATO, który mówi o tym, iż każdy atak na któregoś z członków powinien być interpretowany przez pozostałe państwa członkowskie jako atak na nie same. Podkreśliła też zapewnienia, że wsparcie dla Kijowa jest "mocne jak skała".

Telewizja RAI w relacjach z Polski zaznaczyła, że "wspaniała" była scenografia warszawskiego przemówienia Joe Bidena do tysięcy ludzi.

Z Rzymu Sylwia Wysocka