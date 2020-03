Włochy: Media: liczba zmarłych w ciągu ostatniej doby osób zakażonych koronawirusem to 712

Liczba zmarłych we Włoszech w ciągu ostatniej doby osób zakażonych koronawirusem wynosi 712, czyli o 50 więcej, niż wynika z czwartkowego raportu Obrony Cywilnej - zwracają uwagę media. Wyjaśniają, że bilans OC nie uwzględnił 50 zgonów z regionu Piemont.

To oznacza, że łączna liczba zmarłych wzrosła we Włoszech do 8215.

Oficjalny bilans, przedstawiony po południu na konferencji prasowej Obrony Cywilnej, to 8165.