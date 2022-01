Włochy: Media o Bidenie: to tak, jakby był gotów zaakceptować małą inwazję na Ukrainę

Słowa prezydenta USA Joe Bidena o możliwym "małym najeździe" Rosji na Ukrainę mogą sugerować to, że Waszyngton byłby "gotów zaakceptować małe wtargnięcie", ale nie inwazję na wielką skalę - tak wypowiedź tę skomentował włoski portal Affari italiani.

Podczas konferencji prasowej w środę prezydent USA powiedział, że "koszt wejścia na Ukrainę, jeśli chodzi o fizyczną utratę życia ludzi po stronie rosyjskiej będzie ogromny. Oni będą w stanie zwyciężyć, ale (...) w krótkim, w średnim i długim okresie zapłacą za to wysoką cenę (...) myślę, że Putin będzie tego żałował".

Następnie zaznaczył, że typ sankcji będzie zależał od skali agresji Rosji.

"To zależy, co [Rosja] zrobi. Będzie to jedna rzecz, jeśli będzie to mniejszy najazd i skończy się to tym, że będziemy się kłócić, co z tym zrobić" - mówił Biden.

Informacyjny portal Affari italiani, komentując wypowiedź amerykańskiego prezydenta, podkreślił, że przekaz ten niepokoi władze w Kijowie, ponieważ - jak dodał - "znaczy to, iż w przypadku +małego najazdu+ odpowiedź nie byłaby automatyczna i że może być to równoznaczne z zielonym światłem dla Moskwy".

"To tak, jakby Waszyngton publicznie stwierdził, że jest gotów zaakceptować małe wtargnięcie poza granicę, bez strzelania, które uratowałoby wizerunek Rosji, ale nie inwazję na wielką skalę, powodującą reakcję amerykańską i Europy" - podkreślono w komentarzu.

Włoski portal odnotowuje: "Prezydent Władimir Putin naciska, Stany Zjednoczone są coraz bardziej przekonane o tym, że moment inwazji na Ukrainę jest bliski".

W Affari italiani przypomina się: na granicy z Ukrainą zgromadzono tysiące rosyjskich żołnierzy; "w oczekiwaniu na +mały najazd+, który po słowach przywódcy w Białym Domu wydaje się mniej nieprawdopodobny i mniej odległy".

Z Rzymu Sylwia Wysocka