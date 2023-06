Papież Franciszek będzie w środę operowany w rzymskiej klinice Gemelii w związku z niedrożnością jelit - podał na swojej stronie internetowej włoski dziennik "Il Fatto Quotidiano". Dwa lata temu papież przeszedł poważną operację jelit.

We wtorek Franciszek był na badaniach w Gemelli i to one - według gazety - upewniły lekarzy o konieczności nowego zabiegu chirurgicznego.

Rano w środę papież spotkał się z wiernymi na audiencji generalnej.