Włochy: Media po brytyjskich wyborach : Europa bye-bye

"Europa bye-bye"- ten nagłówek z piątkowego wydania dziennika "La Repubblica" powtarzają włoskie media w komentarzach po czwartkowych wyborach w Wielkiej Brytanii, które wygrała Partia Konserwatywna premiera Borisa Johnsona, zdobywając bezwzględną większość w Izbie Gmin.

Wniosek z tych wyborów jest jeden: Zjednoczone Królestwo zbliża się wielkimi krokami ku wyjściu z Unii Europejskiej - podkreśla rzymska gazeta. Jej publicysta wyraża przypuszczenie, że "być może tym razem jest to finał koszmaru z brexitem".

"Drodzy proeuropejczycy, teraz to już naprawdę koniec"- zaznacza dziennik pisząc, że "lawina Borisa zburzyła czerwony mur" Partii Pracy. Dodaje, że premier, niegdyś "buldożer" stał się "królem", który przemawia do serc ludzi. Cały brexit, ocenia, to "polityczna i narodowa psychodrama", w której Johnson stosował prosty komunikat, by wreszcie to "załatwić".

Teraz najważniejsze jest to - podkreśla "Corriere della Sera" - co będzie po brexicie, czyli zapewne po 31 stycznia 2020 roku. Zaznacza, że trudniej będzie zatrudnić się w Wielkiej Brytanii, a turyści będą niemal na pewno potrzebowali wiz. Nowa polityka imigracyjna Londynu będzie faworyzować bardzo wykwalifikowanych pracowników, a nie barmanów, kelnerów czy fryzjerów - wymienia gazeta odnotowując, że to właśnie w tych zawodach pracują tam obecnie Włosi.

Komentator mediolańskiego dziennika uważa, że "prawdziwą nocą brexitu" jest ta po czwartkowych wyborach, a nie po referendum z 2016 roku, gdy Wielka Brytania weszła do jego "labiryntu".

"La Stampa" podsumowując wybory stwierdza, że większość Brytyjczyków oddała głos za "brexit subito" i za "bezwzględnym i genialnym rycerzem", jak nazywa Johnsona.

W komentarzach w stacji RAI News 24 wyraża się przekonanie, że premier wywołał wręcz "tsunami", zdobywając bezwzględną większość i przejmując pełną kontrolę nad procesem wyjścia kraju z Unii.

Z Rzymu Sylwia Wysocka