Włochy: Media po szczycie UE: 209 mld euro dla Italii, więcej niż zakładano

Przyjęty na szczycie UE w Brukseli plan powołania funduszu odbudowy gospodarki dotkniętej koronakryzysem da Włochom 209 mld euro, o 36 mld więcej niż zakładano - podkreślają we wtorek włoskie media. Oceniają, że plan jest ambitny, a rząd - usatysfakcjonowany.

"To najlepsze porozumienie z możliwych" - te słowa premiera Giuseppe Contego przytacza telewizja RAI jako komentarz do decyzji o powołaniu funduszu odbudowy o wartości 750 mld euro. Z tej sumy 390 mld euro będą stanowiły granty, a 360 mld euro pożyczki.

Włochy na odbudowę gospodarki otrzymają 28 procent kwoty 750 miliardów euro, czyli więcej, niż zakładała poprzednia propozycja.

Na ten aspekt zwraca uwagę wtorkowa prasa, która zdążyła umieścić w nagłówkach nieoficjalne jeszcze w nocy doniesienia o zwiększeniu kwoty dla Włoch.

"Conte wiezie do domu 36 miliardów więcej" - taki tytuł zamieścił lewicowy dziennik "Il Fatto Quotidiano". Jak dodał, Włochy skorzystały finansowo po "czterech dniach walki".

Porozumienie w Unii w sprawie funduszu odbudowy to "rewolucja kopernikańska" - ocenia "La Repubblica". Według dziennika "upada mit zaciskania pasa za wszelką cenę".

"Corriere della Sera" w internetowym wydaniu podkreśla, że rezultatem unijnego szczytu będzie "deszcz miliardów, jakich kraje UE nigdy nie widziały". Odnotowuje, że choć wysokość funduszu odbudowy pozostała na początkowym poziomie, to Włochy otrzymają więcej niż oczekiwały. Wcześniej zakładano, że Rzymowi przypadnie ponad 170 mld euro.

Największa włoska gazeta przypomina zarazem, że państwa członkowskie nie mogą przeznaczyć unijnych pieniędzy "na to, co chcą", ale muszą wykorzystać je na realizację reform zgodnie z priorytetami UE. W przypadku Włoch oznacza to działania na rzecz "zielonej i cyfrowej transformacji gospodarki, ale także reformy, o które Bruksela prosi od lat, czyli reformę wymiaru sprawiedliwości i administracji publicznej"- zaznacza mediolańska gazeta.

Telewizja informacyjna SkyTG24 położyła nacisk na słowa premiera o tym, że "obronił godność Włoch", a także na jego zapewnienia, że dzięki kwocie 209 miliardów euro kraj będzie mógł "ruszyć z miejsca".

Z Rzymu Sylwia Wysocka