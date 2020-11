Włochy: Media: rząd wprowadza godzinę policyjną od 22.00 do 5.00

Rząd Włoch wprowadza godzinę policyjną na terytorium kraju od 22.00 do 5.00. To postanowienie znalazło się według mediów w nowym dekrecie o zaostrzeniu restrykcji w ramach walki z pandemią. Przepisy będą obowiązywać od czwartku do 3 grudnia.

Dekret podpisany przez premiera Giuseppe Contego w nocy z wtorku na środę ma zostać opublikowany wkrótce w Dzienniku Ustaw. Jego szczegóły prezentują włoskie media.

Na mocy dekretu podczas godziny policyjnej dozwolone będzie przemieszczanie się wyłącznie z powodów zawodowych, zdrowotnych i innych pilnych przyczyn. Jednocześnie jest też zalecenie, aby przez cały dzień ograniczyć wychodzenie z domu tylko do uzasadnionych potrzeb.

Rozporządzenie rządu przewiduje podział kraju na trzy strefy w zależności od stopnia ryzyka zakażenia: czerwona (wysokie ryzyko), pomarańczowa (średnie) i zielona (rejony uznane za dość bezpieczne).

W strefach czerwonych będzie obowiązywał zakaz przemieszczania się bez uzasadnionych powodów oraz wjazdu do nich i ich opuszczania. Zamknięte będą tam sklepy z wyjątkiem spożywczych.

Wszędzie uczniowie szkół podstawowych i średnich będą musieli mieć maseczki także wtedy, gdy będą siedzieć w ławkach.

To będzie "lockdown w wersji light, podobny do modelu niemieckiego"- tak wcześniej restrykcje opisał wiceminister zdrowia Sandra Zampa w wywiadzie dla radia RAI.