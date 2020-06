Włochy: Media: Trump chwali Polskę i krytykuje część sojuszników w Europie

Włoskie media w relacjach ze spotkania prezydentów Donalda Trumpa i Andrzeja Dudy kładą nacisk na krytykę skierowaną przez przywódcę USA wobec tych państw NATO, które nie wywiązują się zobowiązań w sprawie wydatków na obronę, oraz na pochwały pod adresem Polski.

Agencja Ansa podkreśla, że podczas wspólnej konferencji prasowej w Waszyngtonie Trump powiedział, że tylko kilka państw NATO oprócz USA respektuje zobowiązania dotyczące wydatków na obronność.

Jednocześnie włoska agencja odnotowała pochwały na temat Polski, która wywiązuje się ze swych zobowiązań finansowych. Ansa zwróciła uwagę na zapowiedź częściowego wycofania amerykańskich wojsk z Niemiec i relokacji między innymi do Polski, co Trump uznał za "bardzo mocny sygnał" dla Rosji.

Stacja RAI News24 zaznaczyła zaś, że Donald Trump "zaatakował Niemcy" za to, że "płacą miliardy" Rosji za energię.

Publicysta dziennika "La Repubblica" podkreśla, że zapowiedź wycofania części wojsk USA z Niemiec i przeniesienia części z nich do Polski to "gest, który wynagradza politycznego sojusznika" prezydenta Trumpa.

Zauważa, że celem krytyki Trumpa ponownie stały się Niemcy, czyli jeden z krajów z Sojuszu Północnoatlantyckiego, które nie wydają 2 procent PKB na obronność.

Gazeta kładzie nacisk na pochwały wobec Polski, przedstawionej jako "prawdziwy przyjaciel i zaufany partner od prawie 250 lat".

"Dla Dudy polityczne poparcie Waszyngtonu jest cenne przed wyborami prezydenckimi" w Polsce - podsumowuje rzymski dziennik dodając, że PiS i Trump wyznają "podobne wartości".

Ponadto we Włoszech, wychodzących z epidemii koronawirusa, media zwróciły uwagę na to, że uczestnicy spotkania w Białym Domu nie mieli maseczek, co zostało uwypuklone jako jeden z najciekawszych aspektów wizyty.

"Wydaje się, że nie respektowano zasady dystansu społecznego" - zauważono w korespondencji Ansy z Waszyngtonu. Nie wyjaśniono przy tym, że wszyscy przed wejściem do Białego Domu przeszli testy na obecność koronawirusa.

Z Rzymu Sylwia Wysocka