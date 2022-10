Włochy: Meloni rozmawiała z Macronem: potrzebne pilne odpowiedzi na wysokie ceny energii

Premier Włoch Giorgia Meloni rozmawiała w niedzielę w Rzymie z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem o potrzebie udzielenia szybkich i wspólnych odpowiedzi na kwestię wysokich cen energii, wsparciu dla Ukrainy, trudnej sytuacji gospodarczej i zarządzaniu napływem migrantów- poinformowała kancelaria szefowej rządu w Wiecznym Mieście.

W wydanym komunikacie Kancelaria Premiera Włoch podkreśliła, że Meloni i Macron poruszyli podczas nieformalnego spotkania wszystkie kluczowe kwestie europejskie.

Przywódcy Włoch i Francji wyrazili "wolę kontynuowania współpracy w sprawie wielkich wspólnych wyzwań w wymiarze europejskim i przy poszanowaniu wzajemnych interesów narodowych".

Prezydent Macron, który jako pierwszy zagraniczny przywódca spotkał się z nową włoską premier, napisał na Twitterze: "Jako Europejczycy, jako kraje sąsiadujące ze sobą, jako zaprzyjaźnione narody musimy kontynuować z Włochami całą rozpoczętą pracę".

Dodał, że "młodzieży i obu narodom jesteśmy winni to, by się to udało, w dialogu i z ambicją. Nasze pierwsze spotkanie w Rzymie zmierza w tym kierunku".

Spotkanie premier zaprzysiężonego w sobotę rządu Włoch i francuskiego przywódcy trwało około godziny. Do ostatniej chwili utrzymywano je w tajemnicy.

W poniedziałek Macron zostanie przyjęty na audiencji przez papieża Franciszka.

Z Rzymu Sylwia Wysocka