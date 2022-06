Włochy: Mer Lwowa: Putin jest naszym wspólnym wrogiem, żadnego kompromisu z nim

Europejczycy muszą zrozumieć, że prezydent Rosji Władimir Putin jest "naszym wspólnym wrogiem"- oświadczył na łamach włoskiego dziennika "Corriere della Sera" w środę mer Lwowa Andrij Sadowy. Przestrzegł przed pójściem na kompromis z Putinem.

Mer Lwowa powiedział: "Mówimy o przyszłości całego świata. Jeśli Putin myśli zniszczyć Lwów, może myśleć też o wszystkich europejskich miastach. Jeśli chcecie żyć w obozie koncentracyjnym z Putinem na czele, róbcie to, ja się na to nie zgadzam".

"Pojedźcie do Buczy, do Hostomelu zobaczyć, co się stało. To gorsze od tego, co zrobiły wojska Hitlera. Ukraina próbuje uchronić świat przed tą falą korupcji i dyktatury"- dodał Sadowy.

Podkreślił, że Putin "musi odbudować okupowane terytoria i zapłacić za szkody wojenne".

"Niedźwiedź musi skończyć skuty łańcuchami" - stwierdził.

Następnie wskazał: "Jeśli wy, Europejczycy nie chcecie walczyć, wystarczy, że dacie nam broń. My jesteśmy gotowi to robić".

"Musicie zrozumieć, że Putin jest naszym wspólnym wrogiem, nie tylko wrogiem Ukrainy. Jeśli chcecie osiągnąć kompromis z Putinem tu na Ukrainie, to znaczy, że jako następni będziecie musieli odstąpić kawałek swojego domu. Nie jest trudno zrozumieć, że poprzez nas pomagacie sobie samym" - powiedział mer Lwowa.

Jego zdaniem bez "bariery ukraińskiej wojna rozleje się, a Europa nie może tego chcieć".