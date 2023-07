Włochy: Mieszkanka Rzymu zjadła mandat za parkowanie w niedozwolonym miejscu

Mieszkanka Rzymu, ukarana za zaparkowanie samochodu w niedozwolonym miejscu, zjadła mandat na oczach zdumionych strażników miejskich. Znacznie pogorszyła swoją sytuację, bo musi teraz nie tylko zapłacić karę, ale także odpowie za stawianie oporu funkcjonariuszom i za zniszczenie oficjalnego dokumentu.

Dziennik "La Repubblica" podał, że we wschodniej dzielnicy Wiecznego Miasta 32-letnia kobieta wdała się w awanturę ze strażnikami miejskimi, którzy wymierzyli jej mandat w wysokości 42 euro. Na znak protestu wyrwała mandat z rąk jednego z funkcjonariuszy, a następnie zaskoczyła ich biorąc kartkę do ust. Zaczęła ją żuć, a potem niezjedzoną część wypluła.

Jak się zauważa, rzymianka mogła tylko zapłacić mandat i to nawet w niższej wysokości, bo jeśli zrobiłaby to w ciągu pięciu dni byłaby to suma 29 euro.

Surrealistyczna scena zakończyła się dla niej w najgorszy sposób. Dostała dodatkowe zarzuty.