Włochy: Migracja głównym tematem rozmowy premier Meloni i prezydenta Macrona

Zarządzanie zjawiskiem migracji i potrzeba jego europejskiego rozwiązania to tematy rozmów premier Włoch Giorgii Meloni z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem we wtorek Rzymie - poinformowały strona włoska i francuska. Do ich spotkania doszło po uroczystościach pogrzebowych byłego włoskiego prezydenta Giorgio Napolitano, w których wzięli udział.

Kancelaria Meloni podała w komunikacie, że jednym z głównych tematów rozmów była kwestia migracji. To gorący temat w relacjach między obu krajami po tym, gdy Francja zamknęła granicę z Włochami, by nie wpuszczać napływających migrantów. Szczególnie pilnowana przez stronę francuską jest granica Menton-Ventimiglia. W tym drugim mieście, po stronie włoskiej, koczuje wielu migrantów, którzy próbują przedostać się do Francji.

Prezydent Macron i premier Meloni wymienili opinie na temat potrzeby znalezienia europejskiego rozwiązania kwestii migracji - przekazały źródła w Pałacu Elizejskim, cytowane przez włoską agencję Ansa.

Do rozmowy premier Włoch i prezydenta Francji doszło kilkanaście dni po nasileniu się napływu migrantów na włoską wyspę Lampedusa. Od początku roku do Włoch przybyło około 130 tys. migrantów.