Włochy: Migranci badani w związku ze stanem kryzysowym z powodu koronawirusa

Ponad 340 uratowanych na morzu migrantów, którzy przypłynęli w niedzielę statkiem organizacji pozarządowej Open Arms do portu na Sycylii, poddano szczegółowym badaniom. Procedura jest rezultatem stanu kryzysowego we Włoszech ogłoszonego w związku z koronawirusem.

Jednostka hiszpańskiej NGO, która przywiozła do portu w Pozzallo 343 migrantów zabranych w ostatnich dniach z dryfujących łodzi i pontonów, to pierwszy statek, który zawinął do Włoch od czasu ogłoszenia w piątek przez rząd stanu kryzysowego.

Zgodnie z nim na lotniskach i w portach prowadzone są kontrole sanitarne. Kroki te podjęto w związku z potwierdzeniem dwóch pierwszych przypadków zachorowania na groźny wirus we Włoszech. Chorzy to małżeństwo chińskich turystów, którzy przyjechali z Wuhan w środkowych Chinach, gdzie w grudniu odnotowano pierwsze przypadki zakażenia koronawirusem.

Na statek organizacji humanitarnej wszedł lekarz portowy z personelem medycznym, by zbadać migrantów. Do portu przyjechały ambulanse. Wyniki będą znane po 48 godzinach.