Włochy: Migranci będą mogli wpłacić 5 tys. euro kaucji, by uniknąć zatrzymania w ośrodku

Osoby ubiegające się o azyl we Włoszech będą mogły wpłacić kaucję w wysokości prawie 5 tys. euro, by uniknąć zatrzymania w ośrodku repatriacyjnym na czas rozpatrywania ich wniosku – wynika z opublikowanego w piątek dekretu ministra spraw wewnętrznych.

W odpowiedzi na wzrost liczby migrantów przypływających z Afryki na włoską wyspę Lampedusa rząd premier Giorgii Meloni ogłosił plan stworzenia dodatkowych ośrodków, gdzie migranci będą mogli być trzymani w oczekiwaniu na ewentualną repatriację.

Zgodnie z opublikowanym w piątek dekretem cudzoziemcy, którzy przybywają z kraju uznawanego za bezpieczny i mogliby zostać zatrzymani na granicy oraz umieszczeni w ośrodku, mogą wpłacić kaucję w wysokości 4938 euro, by tego uniknąć.

Migranci mają być bezzwłocznie informowani o możliwości wpłacenia gwarancji finansowej, a wpłata musi być dokonana przez daną osobę, a nie przez osoby trzecie. Dekret wydał szef MSW w porozumieniu z ministrami sprawiedliwości oraz gospodarki i finansów.

We Włoszech funkcjonuje 10 ośrodków repatriacyjnych mogących obecnie pomieścić 619 osób. Premier Meloni ogłosiła plan stworzenia co najmniej 10 kolejnych, tak by każdy z 20 regionów kraju posiadał przynajmniej jeden.

Według najnowszych danych MSW w tym roku do Włoch przybyło już ponad 132,8 tys. migrantów, podczas gdy w analogicznym okresie ubiegłego roku było ich niecałe 69,5 tys. Włoscy urzędnicy oceniają, że większość osób przypływających łodziami z północnej Afryki to migranci ekonomiczni szukający lepszych warunków życia w Europie, którym nie przysługuje azyl.

W 2022 roku włoskie władze rozpatrzyły ponad 52,6 tys. wniosków azylowych, z których 53,5 proc. zostało odrzuconych. W tym roku rząd zaostrzył przepisy, rezygnując z udzielania pozwoleń na pobyt w ramach "specjalnej ochrony" osobom, które nie kwalifikują się do otrzymania azylu. W 2022 roku udzielono ponad 10,8 tys. takich pozwoleń - podał Reuters.

Agencja ANSA zaznacza, że Włochy nie mają podpisanych umów ws. repatriacji z wieloma spośród krajów, z których pochodzą migranci. W 2022 roku władze w Rzymie deportowały tylko nieco ponad 3,9 tys. obcokrajowców.