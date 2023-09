Włochy: Min. sprawiedliwości Nordio wypowiedział „globalną wojnę handlarzom ludźmi”.

Musimy prowadzić totalną, globalną wojnę, bez ustępstw, z handlarzami ludźmi - powiedział w piątek minister sprawiedliwości Włoch Carlo Nordio podczas otwarcia konferencji na temat zapobiegania przestępczości zorganizowanej z okazji 20. rocznicy wejścia w życie Konwencji z Palermo o zwalczaniu międzynarodowej przestępczości zorganizowanej.

Minister spraw wewnętrznych Matteo Piantedosi ocenił, że "dla mafii przemyt ludzi to biznes wart 7 miliardów euro rocznie" - poinformowała telewizja RaiNews.

Podczas konferencji Nordio przedstawił "propozycję wzmocnionej współpracy ze wszystkimi zainteresowanymi krajami". Plan zawiera trzy działania: powołanie wspólnych organów dochodzeniowych, stosowanie specjalnych wzmocnionych technik dochodzeniowych oraz podpisanie umów o uznawaniu tych technik w sprawach sądowych.

"Na zakończenie tej konferencji podpiszę odpowiedni protokół z kolegami z krajów basenu Morza Śródziemnego" - zapowiedział Nordio.

Ogłosił również, że "na marginesie prac Konferencji w Palermo podpiszę dwa traktaty (o współpracy wymiarów sprawiedliwości - PAP) z moimi kolegami, ministrami sprawiedliwości z Algierii i Libii".

Nordio przedstawił dane udostępnione przez Prokuraturę Krajową ds. Zwalczania Mafii. W latach 2021-2022 w rejestrach okręgowych dyrekcji antymafijnych dotyczących przestępstw związanych z handlem ludźmi zarejestrowano 166 nowych spraw. Status podejrzanych ma 468 osób. Tylko w prokuraturze okręgowej w Palermo w roku 2022 liczba postępowań karnych przeciwko organizacjom kryminalnym za przestępstwa związane z handlem ludźmi i nielegalną imigracją wzrosła o 171 proc.

"Konwencja z Palermo i jej zapisy dotyczące handlu ludźmi i przemytu migrantów" to tytuł konferencji, która odbywa się w piątek w stolicy Sycylii w bunkrze-więzieniu Ucciardone. Delegacje z 34 krajów omawiają temat imigracji i międzynarodowej przestępczości zorganizowanej w dwudziestą rocznicę wejścia w życie jednego z głównych traktatów Organizacji Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, podpisanego w Palermo.

"Uważamy, że konieczne jest wzmocnienie współpracy z agencjami ONZ w celu rozszerzenia programów wspomaganej dobrowolnej repatriacji z krajów tranzytowych do krajów pochodzenia" - powiedział podczas konferencji Piantedosi.

Szef włoskiego MSW przypomniał, że "wczoraj przy okazji posiedzenia Rady do Spraw Wewnętrznych w Brukseli przedstawiłem moim europejskim kolegom szereg inicjatyw mających na celu stawienie czoła temu epokowemu wyzwaniu. Z jednej strony potrzeba wzmocnić współpracę z krajami pochodzenia imigrantów i ich tranzytu. Z drugiej - zacieśnić współpracę dochodzeniową i zwiększyć skuteczności represji wobec handlarzy ludźmi".

Piantedosi ocenił, że ponad 90 proc. imigrantów przybywających do Europy skorzystało z pośrednictwa handlarzy ludźmi. To biznes o wartości 7 miliardów euro rocznie. "Ogromny biznes, który następnie łączy się z wyzyskiem tych imigrantów po przybyciu do krajów Europy, przejmowaniem ich przez lokalne mafie, z wykorzystaniem ich w procederze prostytucji i handlu narkotykami. Należy pozbawić tych handlarzy tlenu" - powiedział włoski minister.

Włochy objęły kierownictwo nad jednym z najważniejszych programów Komisji Europejskiej dotyczącym walki z siatkami handlu ludźmi w Afryce Północnej. "To program, który pozwoli nam bezpośrednio rozwijać w danych krajach działania mające na celu wzmocnienie współpracy policyjnej i sądowej, najpierw z Tunezją, a następnie z Marokiem, Egiptem, Algierią i Libią" - podkreślił Piantedosi.

Konwencja Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, znana jako Konwencja z Palermo została podpisana w grudniu 2000 r. w hołdzie dla zabitego przez mafię sędziego Giovanniego Falcone. Weszła w życie 29 września 2003 r.

Z Pescary Miłosz Marczuk