Włochy: Minister Błaszczak: św. Jan Paweł II najwybitniejszy z rodu Polaków

Święty Jan Paweł II był "najwybitniejszy z rodu Polaków" - powiedział w poniedziałek szef MON Mariusz Błaszczak, który złożył kwiaty przy grobie papieża w przeddzień 101. rocznicy jego urodzin.

"To wielka postać, to święty, który całym dziełem swego życia wpłynął na losy świata. To świętemu Janowi Pawłowi II zawdzięczamy wolność naszego kraju" - dodał szef MON.

Podkreślił: "To świętemu Janowi Pawłowi II zawdzięczamy to, że komunizm upadł, że ta zbrodnicza ideologia upadła".

Wyraził przekonanie, że pielgrzymki polskiego papieża po świecie stanowią wciąż inspirację dla milionów ludzi.

"To pielgrzymki, podczas których niósł dobrą nadzieję, pielgrzymki zapamiętane w każdym zakątku świata, zapamiętane również bardzo silnie w naszym kraju" - mówił szef MON.

Przypomniał, że 13 maja minęła 40. rocznica zamachu na Jana Pawła II na placu Świętego Piotra.

Minister Błaszczak zaznaczył :"dziś pamięć o św. Janie Pawle II, nasze modlitwy kierowane za jego wstawiennictwem stanowią o naszym patriotyzmie, o naszej tożsamości narodowej i chrześcijańskiej".

Szef MON, który we wtorek weźmie udział na cmentarzu wojennym na Monte Cassino we mszy i w uroczystościach w rocznicę bitwy, powiedział: to "bitwa stoczona przez oddziały generała Andersa, złożone z żołnierzy najpierw wywiezionych daleko na wschód przez komunistyczną Rosję, a potem żołnierzy tułaczy, którzy przyszli na ziemię włoską, by wyzwolić ją spod dominacji niemieckiej".

"Bitwa pod Monte Cassino to ważny element naszej historii, naszej świadomości narodowej, a służba ówczesnych żołnierzy wojska polskiego stanowi wzór naśladowania dla dzisiejszych żołnierzy" - oświadczył minister Mariusz Błaszczak.