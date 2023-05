Włochy: Minister Czarnek przedstawił w Rzymie program Polskie Powroty; dotąd do Polski wróciło 71 naukowców

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, składający wizytę w Rzymie, uczestniczył w poniedziałek w Instytucie Polskim w ogłoszeniu naboru do nowej edycji programu Polskie Powroty. Podkreślił, że dotąd do Polski wróciło 71 polskich naukowców.

Polskie Powroty - to jedno z flagowych przedsięwzięć Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, którego celem jest umożliwienie wyróżniającym się polskim naukowcom powrotu do kraju i podjęcie zatrudnienia w polskich uczelniach i instytutach badawczych.

W polskiej placówce nad Tybrem obecny był także dyrektor generalny Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) Dawid Kostecki.

Przybył również laureat pierwszej edycji programu Polskie Powroty, doktor inżynier Grzegorz Pasternak, który wrócił do Polski po pobycie na Uniwersytecie w Trydencie, gdzie pracował m.in. nad ideą wprowadzenia ogniw paliwowych do budynków mieszkalnych. Naukowiec swoje badania kontynuuje na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej, która jest jego macierzystą uczelnią.

Podczas spotkania w Instytucie Polskim minister Czarnek poinformował, że w tym roku na program Polskie Powroty przeznaczono 16 mln złotych. Podkreślił, że dotąd do Polski wróciło 71 polskich naukowców.

Szef NAWA Dawid Kostecki przekazał, że najwięcej osób - 20 wróciło z Wielkiej Brytanii. Z USA wróciło 18 naukowców, z Niemiec - 9.

"Program Polskie Powroty daje możliwość przyciągnięcia kapitału intelektualnego do Polski" - zaznaczył. Jak stwierdził, głównym powodem skłaniającym do powrotu jest "nowoczesny patriotyzm".

"Mamy coraz lepszą infrastrukturę badawczą. To pozwala prowadzić badania na bardzo wysokim poziomie" - dodał.

To już szósta edycja programu, który jest bardzo potrzebny - wskazywano podczas spotkania.

Dyrektor NAWA położył nacisk na to, że wracający do Polski naukowcy mają zapewnioną stabilność finansową i zagwarantowane koszty przesiedlenia.

Minister Czarnek mówił również o programie Anders, przeznaczonym dla młodych Polaków z zagranicy, którzy chcą studiować w Polsce. Poinformował, że na ten cel przeznaczono w tym roku 34 mln złotych, a finansowanie to będzie jeszcze większe. Odnotował, że program ten nosi imię polskiego bohatera, dowódcy 2 Korpusu Polskiego generała Władysława Andersa.

Córka generała, ambasador RP we Włoszech Anna Maria Anders podkreśliła: "Wszyscy wiedzą, jak bardzo mój ojciec kochał Polskę i jak marzył o tym, by do niej wrócić. Niestety nie wrócił".

W spotkaniu uczestniczyła duża grupa uczniów polskich szkół.

Czarnek zapewnił, że stypendia, będące wsparciem dla młodych Polaków za granicą, będą rozwijane. "Jesteście świetnym ambasadorami Polski za granicą" - powiedział młodzieży z polskich szkół. "Polska was przyjmie, Polska was wita" - dodał.

Wcześniej w poniedziałek minister Czarnek wraz z przedstawicielami polskich uczelni odwiedził rzymski uniwersytet La Sapienza i historyczną kawiarnię Caffe Greco, w której znajduje się wiele polskich pamiątek.

We wtorek szef resortu edukacji i nauki spotka się z włoską minister szkolnictwa wyższego i badań naukowych Anną Marią Bernini. Rozmowy te przeprowadzą w Muzeum Astronomicznym i Kopernikańskim na wzgórzu Monte Mario. Jest to jedyna poza Polską placówka muzealna poświęcona Mikołajowi Kopernikowi. W ramach obchodów 550-lecia urodzin astronoma muzeum przygotowało nową ekspozycję, której celem jest popularyzacja nauki, szczególnie wśród młodych ludzi.

Z Rzymu Sylwia Wysocka