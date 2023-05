Włochy: Minister Czarnek z wizytę w Rzymie; rozmowy o współpracy akademickiej i odwiedziny Caffe Greco

Minister edukacji i nauki, prof. Przemysław Czarnek, przebywający z wizytą w Rzymie, odwiedził w poniedziałek przed południem uniwersytet La Sapienza oraz historyczną kawiarnię Caffe Greco, gdzie znajduje się wiele polskich pamiątek i śladów obecności polskich literatów i artystów.

Podczas wizyty na uniwersytecie La Sapienza minister, któremu towarzyszyli przedstawiciele polskich uczelni, rozmawiał o współpracy akademickiej. Zaprezentowano też ofertę Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Po Caffe Greco niedaleko Placu Hiszpańskiego ministra Czarnka oprowadził zarządca tego liczącego ponad 250 lat lokalu, Carlo Pellegrini. Opowiadał o historycznych związkach Polaków z tym miejscem i o tym, że także obecnie polscy goście mają szczególnie emocjonalny stosunek do kawiarni, w której przebywali przebywali między innymi Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki i Henryk Sienkiewicz. W spotkaniu uczestniczyła ambasador RP we Włoszech Anna Maria Anders. Przed rokiem umieszczono tam pamiątkę obecności jej ojca, dowódcy 2 Korpusu Polskiego generała Władysława Andersa.

Wieczorem minister Przemysław Czarnek weźmie udział w ogłoszeniu naboru do programu "Polskie Powroty". To jedno z flagowych przedsięwzięć Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, którego celem jest umożliwienie wyróżniającym się polskim naukowcom powrotu do kraju i podjęcie zatrudnienia w polskich uczelniach i instytutach badawczych.

Minister edukacji i nauki spotka się we wtorek z włoską minister ds. uniwersytetów i nauki Anną Marią Bernini. Rozmowy te odbędą się w Muzeum Astronomicznym i Kopernikańskim w Rzymie. Jest to jedyna poza Polską placówka muzealna poświęcona Mikołajowi Kopernikowi. W ramach obchodów 550-lecia urodzin astronoma muzeum przygotowało nową ekspozycję.

Z Rzymu Sylwia Wysocka