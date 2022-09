Włochy: Minister ds. energii: magazyny gazu zapełnione w 88 proc.

Magazyny gazu we Włoszech są zapełnione w prawie 88 proc. - poinformował we wtorek minister do spraw transformacji ekologicznej Roberto Cingolani. Jak wyjaśnił, celem jest przekroczenie pułapu 90 proc.

Cytowany przez agencję Ansa minister powiedział w Nowym Jorku podczas wydarzenia pod hasłem Youth4Climate: "Obecnie jesteśmy na poziomie 87,87 proc. (...). Już podpisałem list, by przekroczyć pułap 90 proc. zapasów gazu".

Cingolani zaznaczył, że gaz napływa do kraju między innymi z Algierii. Jego ilość została zwiększona trzykrotnie - dodał.

Według danych resortu do spraw transformacji ekologicznej zależność Włoch od dostaw rosyjskiego gazu spadła od grudnia zeszłego roku do lipca z 40 do 18 proc.