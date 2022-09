Włochy: Minister ds. energii: oszczędności będą rozsądne, a nie drakońskie

Oszczędności energii we Włoszech będą rozsądne, a nie drakońskie - zapewnił we wtorek minister transformacji ekologicznej Roberto Cingolani. W wywiadzie dla telewizji RAI oświadczył: "Pracujemy nad tym, aby wyrzeczenia dla Włochów były minimalne".

Plan ogłoszony we wtorek przez ministerstwo przewiduje redukcję o 1 stopień ogrzewania budynków mieszkalnych i przemysłowych do 17 stopni Celsjusza z marginesem tolerancji 2 stopni. W przypadku pozostałych budynków ma to być 19 stopni z marginesem tolerancji 2 stopni.

Ponadto sezon grzewczy ma być krótszy o 15 dni. Budynki będą ogrzewane o jedną godzinę krócej dziennie.

Ministerstwo oszacowało, że kroki te zmniejszą zużycie gazu o 5,3 miliarda metrów sześciennych.

Poza tym resort rekomenduje całkowite wyłączanie odbiorników telewizyjnych i dekoderów.

"To plan dosyć spokojny, a nie drakoński" - podkreślił minister Cingolani. Jak zaznaczył, małe działania przynoszą oszczędności. "Przede wszystkim jest to operacja mająca na celu uświadomienie" obywateli - dodał.

Szef resortu powiedział: "Staraliśmy się na wszelkie możliwe sposoby chronić firmy i mamy nadzieję, że nie będziemy zmuszeni do wprowadzania wielkich oszczędności na tym polu". Ogłosił, że plan oszczędności energii w przemyśle zostanie ukończony w najbliższych dniach.

Cingolani zagwarantował, że oszczędności "nie będą nadzwyczaj uciążliwe".

Ocenił także, że w kwestii dostaw gazu Rosja kieruje się "logiką państwa totalitarnego".

Z Rzymu Sylwia Wysocka

