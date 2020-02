Włochy: Minister ds. europejskich: kraje UE popierają nasze wysiłki w sprawie koronawirusa

Włoski minister ds. europejskich Vincenzo Amendola powiedział w środę po spotkaniu z ambasadorami państw UE, że kraje te rozumieją, co robią władze w Rzymie w związku z szerzeniem się koronawirusa i popierają podjęte przez nie kroki, by zatrzymać epidemię.

Po rozmowie z ambasadorami krajów unijnych w Wiecznym Mieście Amendola, odnosząc się do specjalnych kontroli turystów z Włoch i ograniczeń dla nich wprowadzonych przez niektóre państwa na świecie, stwierdził: "Idea, że można by zabronić obywatelowi włoskiemu wjazdu do innego kraju nie ma zupełnie sensu".

Jak dodał wśród państw UE "panuje co do tego jasność". Media podały w ostatnich dniach, że w związku z koronawirusem we Włoszech turystów z tego kraju postanowiły nie przyjmować Seszele, Jordania i Kuwejt.

We Włoszech odnotowano najwięcej w Europie zgonów z powodu koronawirusa - 12; zarażone są 374 osoby.