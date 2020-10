Włochy: Minister finansów: także tym razem damy radę

"Także tym razem damy radę" - powiedział w środę włoski minister finansów Roberto Gualtieri. W wywiadzie dla telewizji RAI stwierdził, że Włochy mają szansę na ożywienie i wzrost po obecnym kryzysie na tle pandemii.

Gualtieri zapewnił: "Możemy ruszyć z miejsca, mamy przed sobą perspektywę ożywienia i wzrostu, także dzięki środkom europejskim". "Trzeba mieć ufność, wiemy, że to trudny moment, ale także tym razem damy radę" - podkreślił szef resortu finansów. Obowiązujące od poniedziałku obostrzenia, dotyczące między innymi gastronomii oraz zamknięcia kin i teatrów, siłowni, basenów, klubów fitness, uznał za "słuszne".

"To trudne, że trzeba znów zamykać działalność po ciężkim roku, ale jest to konieczne" - mówił minister finansów.

Zaznaczył: "W całej Europie podjęto już takie kroki albo są wprowadzane, właśnie po to, by uniknąć generalnego lockdownu. My to również zrobiliśmy, ale przewidzieliśmy też błyskawiczne kroki na rzecz wsparcia". W ten sposób przypomniał o przyjętym we wtorek dekrecie rządu o przyznaniu ponad 5 miliardów euro pomocy dla gastronomii, turystyki, pracowników branży sportowej i dla kultury.

Gualtieri ostrzegł zarazem, że "państwo nie będzie tolerować przemocy". Tak odniósł się do gwałtownych demonstracji przeciwko najnowszym restrykcjom, do jakich doszło w kilku miastach. W Rzymie we wtorek zatrzymano 16 osób.

Manifestują "grupy agresywnych neofaszystów, którzy nie mają nic wspólnego z branżami w kryzysie i wykorzystują cierpienie ludzi, by dopuszczać się przemocy" - oświadczył minister finansów.

Z Rzymu Sylwia Wysocka