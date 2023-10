Włochy: Minister kultury: dosyć finansowania filmów, których nikt nie ogląda

Dosyć finansowania filmów, które trafiły do kin na krótko i miały bardzo mało widzów - powiedział włoski minister kultury Gennaro Sangiuliano. W ten sposób broni swych planów znacznej redukcji nakładów na kinematografię w nowym budżecie.

"Liczby mówią jasno, przeczytajcie je; zmarnowano miliony euro na finansowanie filmów, które były wyświetlane tylko przez kilka dni i miały śmieszną liczbę widzów i wpływy z biletów, a w wielu przypadkach nie trafiły nawet na platformy streamingowe i do telewizji. To produkty, które widział reżyser i może paru jego znajomych "- stwierdził szef resortu kultury w wywiadzie dla ekonomicznego dziennika "Il Sole- 24 Ore".

Dodał: "Unikajmy następnych filmów na półkach".

Odnosząc się do protestów środowisk filmowych i części polityków opozycji przeciwko zapowiedziom cięć Sangiuliano oświadczył: "Jest kasta, która występuje w obronie swoich przywilejów. To może zróbmy tak, aby 50 procent milionowych honorariów reżyserów trafiało do funduszu dla pracowników tej branży".

Minister podkreślił, że nie zamierza wycofać się ze swoich planów i dodał, że wkrótce dojdzie do "surowej reformy, by wyeliminować ewidentne nieprawidłowości".

"Wiele osób z tego środowiska mówi mi: +ministrze, to skandal, trzeba to zmienić+. Wsparcie dla świata kina i jego łańcucha produkcyjnego musi być utrzymane, ale mówię +dość+ niedzielnym producentom, którzy jeszcze kilka lat temu robili co innego, a teraz znaleźli dojną krowę"- zaznaczył włoski minister kultury.

Zapewnił, że kino leży na sercu zarówno jemu, jak i rządowi.

Plany redukcji nakładów skrytykował między innymi laureat Oscara za film "Wielkie piękno" Paolo Sorrentino.

Z Rzymu Sylwia Wysocka