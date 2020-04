Włochy: Minister kultury: nie ma jeszcze daty otwarcia teatrów, kin, muzeów

We Włoszech nie wiadomo nadal, kiedy dojdzie do otwarcia teatrów, kin i muzeów - oznajmił minister kultury Dario Franceschini. To oznacza, że na razie przejście do drugiej fazy walki z epidemią i zniesienie restrykcji w maju nie będzie dotyczyć tej dziedziny.

Podczas spotkania z parlamentarzystami szef resortu, odnosząc się do prac rządu i komitetu ekspertów nad zasadami stopniowego otwarcia kraju po 3 maja, powiedział: "Chciałbym móc podać datę wznowienia koncertów, otwarcia teatrów i kin. Dyskutujemy z komitetem naukowym o krokach, które pozwolą na wznowienia działalności".

"Ale dzisiaj nie jesteśmy w stanie podać daty. Wszystko zależy od przebiegu epidemii" - przyznał minister, cytowany przez media.

"To samo odnosi się też do sezonu letniego, otwarcia plaż" - dodał Franceschini, którego ministerstwo ma również w gestii turystykę.

Następnie włoski minister wyraził opinię, że najpierw można będzie otworzyć wystawy i muzea, jeśli - zastrzegł - będą w stanie zagwarantować wszystkie środki bezpieczeństwa, obowiązek noszenia maseczek, dystansu społecznego, brak kolejek.

"Nikt nie myśli o tym, że oferta online powinna zastąpić propozycje żywego kontaktu" ze sztuką - oświadczył Dario Franceschini.