Włochy: Minister obrony: jestem zadowolony, że możemy szkolić Ukraińców, by bronili swych miast

Włoski minister obrony Guido Crosetto w wystąpieniu w parlamencie w środę wyraził przekonanie, że należy pomóc Ukraińcom w obronie ich miast przed rosyjskimi atakami i dodał, że jest zadowolony, że Włochy mogą ich szkolić. Podczas interpelacji w Izbie Deputowanych mówił o francusko- włoskim systemie obrony powietrznej SAMP/T, który oba kraje postanowiły wysłać Ukrainie.

Szef resortu oświadczył: "Kompletny system obronny SAMP/T dostarczony w koordynacji z Francją będzie mógł być przydatnie zastosowany przez Kijów po koniecznym przeszkoleniu personelu. Jestem przekonany, że słuszne jest szkolenie personelu, by bronił ukraińskich miast i cywilów przed rosyjskimi atakami".

"To nie jest sprzęt, który służy do ataku, ale do obrony przed rosyjskimi atakami, a ja jestem zadowolony, że możemy szkolić osoby, które będą umiały bronić ukraińskich miast, szpitali i infrastruktury przed wrogimi atakami rakietowymi" - powiedział minister Crosetto.