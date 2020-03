Włochy: Minister obrony: więcej wojska, ale nie będzie militaryzacji

Na ulice miast we Włoszech wyjdzie więcej wojska, ale nie będzie żadnej militaryzacji - zapewnił minister obrony Lorenzo Guerini w wywiadzie dla rzymskiego dziennika "Il Messaggero" w sobotę. Zwrócił uwagę na zaangażowanie lekarzy wojskowych w walkę z epidemią.

"Żadnej militaryzacji (nie będzie). Nasz wysiłek jako Ministerstwa Obrony od pierwszego dnia jest częścią zaangażowania całego kraju i wszystkich instytucji" - podkreślił szef resortu obrony.

Lorenzo Guerini wymienił takie działania, jak tworzenie wojskowych szpitali polowych w Piacenzy, Bergamo, Cremie i Cremonie, przekazywanie namiotów dla potrzeb sanitarnych, wysyłanie lekarzy do szpitali potrzebujących wsparcia. "Około 140 wojskowych lekarzy i pielęgniarzy natychmiast odpowiedziało na wezwania do (zaangażowania się w udzielanie) pomocy" - dodał.

Minister obrony wyjaśnił, że wojsko udziela wsparcia siłom policji w operacji patrolowania terytorium, gdy zwrócą się o to lokalne władze.

"Jeśli wzrośnie zapotrzebowanie, siły zbrojne będą w stanie wykonać to, o co zostaną poproszone" - zapewnił Guerini. Zaznaczył, że ludność docenia to, co robi wojsko,

"Jest bardzo wysokie poczucie odpowiedzialności obywatelskiej" - podkreślił włoski minister obrony.

Żołnierze patrolują między innymi ulice Mediolanu, gdzie czuwają nad przestrzeganiem przez mieszkańców zakazu wychodzenia z domu bez uzasadnionej potrzeby.

Z Rzymu Sylwia Wysocka