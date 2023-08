Włochy: Minister obrony zapowiada ukaranie generała za jego wypowiedzi przeciwko homoseksualistom i migrantom

Włoski minister obrony Guido Crosetto zapowiedział podjęcie kroków dyscyplinarnych wobec generała dywizji, w którego książce znalazły się homofobiczne i antyimigranckie wypowiedzi. Generał Roberto Vannacci kieruje Wojskowym Instytutem Geograficznym. Pojawiły się żądania jego dymisji.

54-letni generał Vannacci, który w przeszłości pełnił ważne funkcje podczas zagranicznych misji wojskowych, sam wydał swoją książkę. Jej treść zdumiała między innymi ministra obrony Guido Crosetto oraz dowództwo sił zbrojnych, które się od niej odcięło.

Wojskowy wyraził opinię, że społeczeństwo ulega naciskom mniejszości i ich lobby.

Pisząc o parach homoseksualnych, ocenił: "Nie jesteście normalni, uświadomcie to sobie". "Normalnością jest heteroseksualizm. Jeśli wam wydaje się to normalne, to jest to wina nacisków międzynarodowych lobby gejowskich".

Poza tym ocenił w odniesieniu do migrantów, że "dyskusyjne" są reguły "włączania i tolerancji, narzucone przez mniejszości".

O włoskiej siatkarce pochodzenia nigeryjskiego Paoli Egonu generał napisał, że jest Włoszką "za sprawą obywatelstwa". "Ale jej cechy somatyczne nie są włoskie" - dodał.

Wypowiedzi te wywołały burzę i apele do rządu o natychmiastową dymisję generała. Minister obrony ocenił, że opinie generała to "brednie" i zapowiedział natychmiastowe kroki dyscyplinarne.

Generał Vannacci odparł, że jego nagłośnione słowa zostały "wyrwane z kontekstu".

"Giordano Bruno został spalony na stosie, bo myślał pod prąd. Na szczęście mamy już za tobą ten etap" - oświadczył generał, który dał wyraźnie do zrozumienia, że nie zamierza okazywać skruchy.

Z Rzymu Sylwia Wysocka