Włochy: Minister oświaty: 8,5 tys. dzieci ukraińskich uchodźców uczy się w szkołach

Około 8500 ukraińskich dzieci i nastolatków z grona uchodźców wojennych zostało dotąd przyjętych do szkół wszystkich szczebli we Włoszech - poinformował w środę minister oświaty Patrizio Bianchi. Liczba uchodźców przybyłych w ciągu pięciu tygodni wzrosła do prawie 77 tysięcy.

Jak ogłosił minister w komisji oświaty Izby Deputowanych w Rzymie, półtora tysiąca dzieci z Ukrainy przyjęto do przedszkoli, około 4 tysięcy do szkół podstawowych, 2 tysiące do gimnazjów i 640 do liceów oraz techników.

Bianchi dodał, że wszyscy zostali przyjęci z "wielką troską" i zapewniono im pomoc językową. Zaznaczył następnie, że tylko w środę naukę rozpoczęło około 200 ukraińskich uczniów.

Szef resortu podkreślił, że choć ukraiński minister oświaty chce, aby uczniowie jak najszybciej wrócili na Ukrainę, kwestia ich obecności będzie dotyczyć również następnego roku szkolnego. Dlatego, jak zaznaczył Bianchi, potrzeba na to więcej środków finansowych. "Nie jesteśmy w stanie zapewnić szkoły przy rosnącej liczbie uczniów" - ostrzegł. Jego zdaniem konieczne może okazać się przekierowanie części funduszy europejskich lub przyspieszenie ich wypłaty.

Wśród około 77 tysięcy przybyłych do Włoch uchodźców wojennych z Ukrainy jest prawie 30 tysięcy dzieci i młodzieży oraz 39 tysięcy kobiet.

