Włochy: Minister oświaty apeluje do nauczycieli, by się zaszczepili

We Włoszech nie ma obowiązku szczepień nauczycieli przeciwko Covid-19, ale jest "bardzo mocny apel o zbiorową solidarność" - stwierdził w czwartek minister oświaty Patrizio Bianchi. Tak odniósł się do propozycji dyrektorów szkół, by taki wymóg wprowadzić.

Jednym z głównych tematów dyskusji we Włoszech jest w tych dniach kwestia ponad 200 tysięcy niezaszczepionych nauczycieli, co wywołuje niepokój przed nowym rokiem szkolnym, rozpoczynającym się w pierwszej połowie września.

Komisarz do spraw pandemii generał Francesco Figliuolo zaapelował do władz regionów, by dołożyły wszelkich starań, aby zaszczepionych zostało jak najwięcej pracowników oświaty. Celem, jak wyjaśnił, jest uodpornienie jeszcze około 180-190 tysięcy z nich. Szczepienia nauczycieli są obecnie priorytetem na tym etapie kampanii.

Minister oświaty powiedział w Bolonii, że warunkiem powrotu do nauczania w normalnym trybie jest poczucie "odpowiedzialności". "Niech wszyscy - zaapelował Bianchi odnosząc się także do uczniów - skorzystają z okazji, by się zaszczepić".

We Włoszech wykonano dotąd ponad 55 milionów szczepień; zakończyło je około 22 mln osób, czyli 40 procent ludności.